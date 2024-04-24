В каждом третьем регионе переизбыток администраторов в больницах

По данным промежуточных результатов аудита использования средств ОМС медицинскими организациями в 2021–2023 годах, более трети российских регионов (36 из 85, без учета новых территорий) имеют избыточное количество административного персонала .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии