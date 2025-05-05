Профессор Милушкина: в сезон нужно съесть около 10 килограммов клубники

В сезон для поддержания достаточного уровня витамина C нужно съедать около 10 килограммов клубники. Об этом сообщила доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, проректор по учебной работе Пироговского Университета Ольга Милушкина в беседе с РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии