Дмитрия Тарасова с женой подняли на смех из-за интимной сцены

Футболист Дмитрий Тарасов с женой Анастасией Костенко насмешили фанатов постельной сценой. Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов активно ведут соцсети и порой демонстрируют слишком личные подробности своей жизни, что вызывает неоднозначную реакцию у подписчиков.