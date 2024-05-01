Дмитрия Тарасова с женой подняли на смех из-за интимной сцены

Футболист Дмитрий Тарасов с женой Анастасией Костенко насмешили фанатов постельной сценой. Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов активно ведут соцсети и порой демонстрируют слишком личные подробности своей жизни, что вызывает неоднозначную реакцию у подписчиков.
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