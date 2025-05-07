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Новости Липецка

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  • Егор Горшков
    Это значимое событие не только для города, но и для всего региона.Герман Греф и Иго...

Липчане смогли увеличить свое состояние по вкладам на треть – до 206 млрд рублей

Липчане смогли увеличить свое состояние по вкладам на треть – до 206 млрд рублей

Липецкая область демонстрирует рекордный рост объемов частных вкладов. По данным на 1 апреля 2025 года, общая сумма депозитов жителей региона (исключая счета эскроу) достигла 206 млрд рублей, что на 31% больше показателя годичной давности.

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