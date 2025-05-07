Липчане смогли увеличить свое состояние по вкладам на треть – до 206 млрд рублей

Липецкая область демонстрирует рекордный рост объемов частных вкладов. По данным на 1 апреля 2025 года, общая сумма депозитов жителей региона (исключая счета эскроу) достигла 206 млрд рублей, что на 31% больше показателя годичной давности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии