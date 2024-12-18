ФСБ показала кадры допроса задержанного по подозрению в убийстве Кириллова

ЦОС ФСБ России показал кадры допроса гражданина Республики Узбекистан, которого задержали по подозрению в совершении теракта у дома на Рязанском проспекте, где проживал начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
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