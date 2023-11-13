Нефть теряет в цене на фоне беспокойства о спаде спроса в Китае и США Наталья МарковаЦены на нефть снизились 13 ноября, откатившись после пятничного роста из-за возобновившихся опасений относительно снижения спроса в США и Китае.
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