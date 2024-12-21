История и археология: Как в Америке появилось «кладбище длиной 3000 км»: Секрет знаменитой Орегонской тропы

Глубокие колеи и надгробные памятники, протянувшиеся в долинах реки Норт-Платт на 3 200 километров от Миссури до долины Уилламетт в Орегоне, являются живым свидетельством маршрута, по которому в 1840-1860 годах следовали сотни тысяч эмигрантов.