История и археология: Как в Америке появилось «кладбище длиной 3000 км»: Секрет знаменитой Орегонской тропы

Глубокие колеи и надгробные памятники, протянувшиеся в долинах реки Норт-Платт на 3 200 километров от Миссури до долины Уилламетт в Орегоне, являются живым свидетельством маршрута, по которому в 1840-1860 годах следовали сотни тысяч эмигрантов.
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