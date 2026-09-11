Одноколенко сообщил об окружении ВСУ на севере Харьковской области

Русская группировка «Север» окружает украинские войска на севере Харьковской области. По словам аналитика Олега Одноколенко, использование беспилотников играет ключевую роль.
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