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Царьград

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Одноколенко сообщил об окружении ВСУ на севере Харьковской области

Одноколенко сообщил об окружении ВСУ на севере Харьковской области

Русская группировка «Север» окружает украинские войска на севере Харьковской области. По словам аналитика Олега Одноколенко, использование беспилотников играет ключевую роль.

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