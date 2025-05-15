Орлиные скалы Недалеко от города Лермонтова, на северо-западном склоне горы Бештау, находятся высокие скалы, известные как «Орлиные».
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Орлиные скалы Недалеко от города Лермонтова, на северо-западном склоне горы Бештау, находятся высокие скалы, известные как «Орлиные».