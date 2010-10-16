16 октября - 10 лет, как нет с нами нашего дорогого и любимого мужа,отца и дедушки ,брата ,дяди Дивянкова Ивана Григорьевича.
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16 октября - 10 лет, как нет с нами нашего дорогого и любимого мужа,отца и дедушки ,брата ,дяди Дивянкова Ивана Григорьевича.