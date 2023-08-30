Лорен Боберт, член палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Америки от партии республиканцев, выразила свое возмущение призыву президента Украины Владимира Зеленского выделить пять миллиардов долларов на проведение выборов на Украине.
Лорен Боберт, член палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Америки от партии республиканцев, выразила свое возмущение призыву президента Украины Владимира Зеленского выделить пять миллиардов долларов на проведение выборов на Украине.
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