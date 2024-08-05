Мосгорсуд вынес приговор убийце криминального авторитета Япончика

МОСКВА, 5 августа, «ФедералПресс». Московский городской суд (Мосгорсуд) заочно приговорил к 19 годам колонии строго режима Астамура Бутбу – убийцу криминального авторитета Вячеслава Иванькова, больше известного как Япончика.
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