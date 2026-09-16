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Пленный снайпер ВСУ раскрыл цену на откуп от мобилизации

Пленный снайпер ВСУ раскрыл цену на откуп от мобилизации

Serg Glovny/Zuma/TASS Уклонение от военной службы на Украине можно купить, а стоимость освобождения колеблется от 10 до 50 тысяч долларов.

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