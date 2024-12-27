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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Произошла утечка знаменитой сборки Halo от третьего лица c выставки E3 2000 Вы пом...

Произошла утечка знаменитой сборки Halo от третьего лица c выставки E3 2000 Вы пом...

Произошла утечка знаменитой сборки Halo от третьего лица c выставки E3 2000Вы помните презентацию Halo на E3 2000? Ту самую презентацию, которая произвела фурор и привела к заключению эксклюзивного соглашения между Microsoft и Bungie? Презентация, которая побудила компанию 3DFX внедрить 32-битную цветовую визуализацию в свои графические… источник#Microsoft.

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