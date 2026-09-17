ИА Регнум
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ИА Регнум

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На реках Вавилонских: про Общее дело как обретение мечты

На реках Вавилонских: про Общее дело как обретение мечты

АЛЕКСАНДР РОХЛИН - специально для ИА Регнум. С точки зрения дрона мы не являлись целью. Раскинув крылья, подвывая как бензопила, железная птица летела, скорее всего, к Рыбинску, к заводам, топливным хранилищам.

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