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Закон, порядок, государство

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Разведчики добровольческого отряда «Тигр» испытали в районах проведения СВО новый БпЛА, разработанный на одном из предприятий Приморского края

Разведчики добровольческого отряда «Тигр» испытали в районах проведения СВО новый БпЛА, разработанный на одном из предприятий Приморского края

В итоге полученные с БпЛА данные позволили выявить цели на позициях ВСУ и нанести по ним точные удары нашей артиллерией.

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