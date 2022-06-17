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Песков рассказал, о чем Путин будет говорить на ПМЭФ

Песков рассказал, о чем Путин будет говорить на ПМЭФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл, о чем Президент России Владимир Путин будет говорить в ходе своего выступления на заседании Петербургского международного экономичного форума (ПМЭФ), сообщает корреспондент The Moscow Post.

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