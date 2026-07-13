На украинском государственном портале вышел сериал про ЛГБТ-бойцов ВСУ

На государственной образовательной платформе, которую курирует министерство цифровой трансформации Украины, запустили сериал о развитии в рядах ВСУ «культуры ЛГБТ» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).
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