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ИА Регнум

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На украинском государственном портале вышел сериал про ЛГБТ-бойцов ВСУ

На государственной образовательной платформе, которую курирует министерство цифровой трансформации Украины, запустили сериал о развитии в рядах ВСУ «культуры ЛГБТ» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

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