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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Детройта» Густафссон выбыл до конца регулярки из-за травмы. У него 2+16 в 60 играх сезона

33-летний защитник получил повреждение 19 марта в матче против «Вашингтона» (1:4). Характер травмы не раскрывается.

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