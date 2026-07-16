В Хабаровском крае в рамках операции «Мак-2026» уничтожены более 4700 кустов дикорастущей конопли

В рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2026» в ходе совместных мероприятий, проведенных оперативными сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Хабаровскому краю, сотрудниками ОМВД России «Бикинский» и коллегами из ПУ УФСБ России по Хабаровскому краю, выявлен очаг произрастания дикорастущей конопли.