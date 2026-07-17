От «Единой России» на довыборы в Госсовет РТ баллотируется Ренат Гибадуллин

Генеральный директор строительной фирмы «Биектау-Сервис» Ренат Гибадуллин, выдвинутый партией «Единая Россия», подал документы для регистрации на дополнительных выборах депутата Государственного Совета Татарстана VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу № 50.
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