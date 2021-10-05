Евгений СокольскийПолитика«Бомжеватое народонаселение», сенатор ибн Нарусова и крабовая Ксюша — мнение5 октября 2002 года в город Кызыл вернулся из столичной командировки председатель правительства Тувы Шериг-оол Ооржак.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьevgeny danilovСволочь протягивает сволочьТимофеев Тимофеевне нужно тратить на них свое и чужое время. придёт и их черёд. как ни есть а Путину родня. трогать пока нельзя. но это- пока.BBBriz Bazelik"Паразитирующая семейка"! "Жируют" и "маются дурью", - пока "есть возможность". Как-только наступит время "Ч", ( и с "гнедой" "сдерут подковки и все регалии"!?), то ИМ ничего не остаётся, - как вместе с "крабозяброй", покинуть пределы России "вечерней лошадью" ("ловить"в России больше нЕчего!)!!!Комментировать
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