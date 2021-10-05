Картина Дня

154 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Soldatko
    Передачи власти в...
  • Аркадий Шацкий
    Так не будет "традиционников" и Израиля может не быть, разбегутся стартаповцы, им свои идеи где угодно можно двигать.Справятся ли с «к...
  • Виктор
    Расстрел однозначно,почему не введут расстрельную статью за отдельные виды преступлений ?Подозреваемый в у...

«Бомжеватое народонаселение», сенатор ибн Нарусова и крабовая Ксюша — мнение

«Бомжеватое народонаселение», сенатор ибн Нарусова и крабовая Ксюша — мнение

5 октября 2002 года в город Кызыл вернулся из столичной командировки председатель правительства Тувы Шериг-оол Ооржак.

Вернуться к статье
32
Обсудить
evgeny danilov
Сволочь протягивает сволочь
Тимофеев Тимофеев
не нужно тратить на них свое и чужое время. придёт и их черёд. как ни есть а Путину родня. трогать пока нельзя. но это- пока.
Briz Bazelik
"Паразитирующая семейка"! "Жируют" и "маются дурью", - пока "есть возможность". Как-только наступит время "Ч", ( и с "гнедой" "сдерут подковки и все регалии"!?), то ИМ ничего не остаётся, - как вместе с "крабозяброй", покинуть пределы России "вечерней лошадью" ("ловить"в России больше нЕчего!)!!!

Картина дня

наверх