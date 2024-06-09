«Эту банду - разогнать, чтоб близко больше не было»: Герман Греф показал свое истинное лицо капиталиста

Герман Греф всегда отличался от большинства российских чиновников своей прямотой. Вот и на прошедшем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме он не разделял всего оптимизма по поводу российской экономики, а наоборот предупреждал о возможных проблемах.
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