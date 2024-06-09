Провинция.ру
Свежие новостиMain
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Провинция.ру

223 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    кто  ж его выгонит? всю эту компанию (греф, набиуллина, силуанов...)путин десятилетиями хранит как зеницу ока.«Эту банду - разо...
  • Вера Фадеева (Бобровникова)
    Греф конечно прав по поводу таксистов. Но я бы его даже в смокинге не подпустила к России. Его давно пора "разогнать"...«Эту банду - разо...
  • Владимир Акулов
    Нет  повести  печальнее  на  свете  .  чем  повесть  о  ...минете  в  туалете!Дрожжи и секс в т...

«Эту банду - разогнать, чтоб близко больше не было»: Герман Греф показал свое истинное лицо капиталиста

«Эту банду - разогнать, чтоб близко больше не было»: Герман Греф показал свое истинное лицо капиталиста

Герман Греф всегда отличался от большинства российских чиновников своей прямотой. Вот и на прошедшем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме он не разделял всего оптимизма по поводу российской экономики, а наоборот предупреждал о возможных проблемах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вера Фадеева
Греф конечно прав по поводу таксистов. Но я бы его даже в смокинге не подпустила к России. Его давно пора &quot;разогнать&quot; из нашей страны. ПРодажная шкура.
Ответить
15 час.
Валерий Шаронов
кто  ж его выгонит? всю эту компанию (греф, набиуллина, силуанов...)путин десятилетиями хранит как зеницу ока.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх