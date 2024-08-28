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Всё о женщинах

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Три плохих навыка в отношениях, которым легко учатся мужчины. И зря

Три плохих навыка в отношениях, которым легко учатся мужчины. И зря

Чему учат девочек: ты должна быть хорошей хозяйкой - готовить, убирать, стирать! Иначе кто тебя замуж возьмет? Чему учат мальчиков:… А вот действительно, чему? С моей точки зрения, навыки современного человека должны быть универсальными.

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