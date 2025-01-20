Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Путин добился своего: Трамп получил страну с пустыми АЭС

Путин добился своего: Трамп получил страну с пустыми АЭС

Виктор Анисимов Правительство РФ ввело ограничения на поставки обогащенного урана в Соединенные Штаты.

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Комментарии
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ВБ
Ваоерий Брусков
Мы воюем с Западом - перманентно! Начиная - с Кореи. И торгуем с ними. Не надо путать ВОЙНУ - и СВО. Это разные вещи!
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11 час.
Veter ___
От тебя цепсотных провокаций для наивных пруд пруди, по самым разным темам и это факт...
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6 час.
МЕ
Михаил Е
Если склероз не изменяет, то основным компонентом и топливного и оружейного является уран-235 (там самовозбуждающаяся реакция (20 кг оружейного достаточно для создания ядрёной бомбы, в отличие от Pu238, где достаточно 2 кг). U238 - другая тема, реакторы на быстрых нейтронах (их не много по всему миру), для которых нужен отдельный возбудитель ядерной реакции. Топливо/оружие зависит от концентрации (степень обогащения). Так что &quot;двойная перегонка&quot;(если проводить аналогии) превратит топливный в оружейный.
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3 час.

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