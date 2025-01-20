Путин добился своего: Трамп получил страну с пустыми АЭС

Мы воюем с Западом - перманентно! Начиная - с Кореи. И торгуем с ними. Не надо путать ВОЙНУ - и СВО. Это разные вещи!

МЕ

Михаил Е

Если склероз не изменяет, то основным компонентом и топливного и оружейного является уран-235 (там самовозбуждающаяся реакция (20 кг оружейного достаточно для создания ядрёной бомбы, в отличие от Pu238, где достаточно 2 кг). U238 - другая тема, реакторы на быстрых нейтронах (их не много по всему миру), для которых нужен отдельный возбудитель ядерной реакции. Топливо/оружие зависит от концентрации (степень обогащения). Так что "двойная перегонка"(если проводить аналогии) превратит топливный в оружейный.