Виктор Анисимов Правительство РФ ввело ограничения на поставки обогащенного урана в Соединенные Штаты.
Путин добился своего: Трамп получил страну с пустыми АЭС
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВБ
Ваоерий Брусков
Мы воюем с Западом - перманентно! Начиная - с Кореи. И торгуем с ними. Не надо путать ВОЙНУ - и СВО. Это разные вещи!
Ответить
11 час.
Veter ___
От тебя цепсотных провокаций для наивных пруд пруди, по самым разным темам и это факт...
Ответить
6 час.
МЕ
Михаил Е
Если склероз не изменяет, то основным компонентом и топливного и оружейного является уран-235 (там самовозбуждающаяся реакция (20 кг оружейного достаточно для создания ядрёной бомбы, в отличие от Pu238, где достаточно 2 кг). U238 - другая тема, реакторы на быстрых нейтронах (их не много по всему миру), для которых нужен отдельный возбудитель ядерной реакции. Топливо/оружие зависит от концентрации (степень обогащения). Так что "двойная перегонка"(если проводить аналогии) превратит топливный в оружейный.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии