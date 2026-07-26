В Иркутске сегодня переменная облачность и днём +25…+27°С

В понедельник, 27 июля, в Иркутской области сохранится неустойчивый характер погоды. Регион окажется под влиянием атмосферных фронтов: синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди с грозами и утренние туманы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии