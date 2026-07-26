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Иркутск Сегодня

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В Иркутске сегодня переменная облачность и днём +25…+27°С

В понедельник, 27 июля, в Иркутской области сохранится неустойчивый характер погоды. Регион окажется под влиянием атмосферных фронтов: синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди с грозами и утренние туманы.

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