Global Look Press/U.S. Air Force/via Globallookpress.com Россия не ведет битву за территорию, а хочет денацифицировать и демилитаризировать Украину, в то время как Запад не желает это понять и продолжает накачивать диктатуру вооружениями, заявил член Шведской королевской академии Ларс Берн в интервью SwebbTV.