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Аналитик Берн назвал ошибкой Запада спонсирование диктатуры на Украине

Аналитик Берн назвал ошибкой Запада спонсирование диктатуры на Украине

Global Look Press/U.S. Air Force/via Globallookpress.com Россия не ведет битву за территорию, а хочет денацифицировать и демилитаризировать Украину, в то время как Запад не желает это понять и продолжает накачивать диктатуру вооружениями, заявил член Шведской королевской академии Ларс Берн в интервью SwebbTV.

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