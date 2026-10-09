Собянин сообщил о награждении 70 московских пожарных и спасателей

Сергей Собянин сообщил в «Максе», что 70 столичных пожарных и спасателей удостоены почётных званий. Их присваивают за высокий профессионализм в тушении пожаров, защите людей от огня и ликвидации последствий аварий и происшествий.
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