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Газета.ру

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Финансист Селезнев: жилье становится слишком дорогим при расходах выше 40% дохода

Финансист Селезнев: жилье становится слишком дорогим при расходах выше 40% дохода

Если ипотека, коммунальные платежи и другие расходы на квартиру забирают больше 40–45% дохода, жилье становится слишком дорогим для владельца.

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