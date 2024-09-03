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Сбербанк отразил рекордную DDoS-атаку ИТ-армии Украины

Сбербанк отразил рекордную DDoS-атаку ИТ-армии Украины

На Восточном экономическом форуме 2024 года заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что банк столкнулся с самой масштабной DDoS-атакой в своей истории, длившейся 13 часов.

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