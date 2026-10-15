Колумбия: четыре человека были убиты и еще 56 получили ранения, когда автобус Panamericana перевернулся после того, как боевики открыли огонь по автомобилю на Панамериканском шоссе между Росасом и Тимбио, департамент Каука, в утренние часы, пытаясь остановить и ограбить пассажиров.