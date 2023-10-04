Цена на полет экономклассом по России упала более чем на 1000 руб.

Росстат: цена полета в экономклассе внутри страны упала более чем на 1000 руб. Стоимость перелета на 1000 км экономклассом по России в августе 2023 года упала сразу на ₽1 тыс.
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