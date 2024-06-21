Ремонт декораций к фильму «Сердце Пармы» запланирован на 2025 год

Декорации включают в себя 84-метровую деревянную крепость, храм и кельи монастырского холма.Администрация Губахи в сотрудничестве с инициативной группой граждан объявила о подготовке заявки на ремонт декораций, созданных для исторического фильма «Сердце Пармы».