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Царьград

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Ремонт декораций к фильму «Сердце Пармы» запланирован на 2025 год

Ремонт декораций к фильму «Сердце Пармы» запланирован на 2025 год

Декорации включают в себя 84-метровую деревянную крепость, храм и кельи монастырского холма.Администрация Губахи в сотрудничестве с инициативной группой граждан объявила о подготовке заявки на ремонт декораций, созданных для исторического фильма «Сердце Пармы».

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