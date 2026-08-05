Акции Electronic Arts больше не торгуются на бирже: компания ушла в собственность с долгом $20 млрд

Крупнейшая LBO-сделка стоимостью $55 млрдElectronic Arts завершила сделку по переходу в частную собственность стоимостью $55 млрд — крупнейший LBO (leveraged buyout, выкуп компании с привлечением большого объёма заёмных средств) в истории.
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