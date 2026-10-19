Миссию по доставке образцов грунта с Фобоса на Землю впервые в истории начала Япония, запустив межпланетный зонд MMX с космодрома Танэгасима на тяжелой ракете-носителе H-3, 19 октября сообщила пресс-служба Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).
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