Медвежий угол

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Киев окружён с трёх сторон, есть прорыв в город

Киев окружён с трёх сторон, есть прорыв в город

По версии украинских СМИ переодетые российские диверсанты уничтожили охрану военного аэродрома под Васильковым (примерно 25 км.

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