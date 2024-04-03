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Ректор МГУ Виктор Садовничий к 85-летию стал Героем труда

Ректор МГУ Виктор Садовничий к 85-летию стал Героем труда

Почетное звание ректору Московского государственного университета присвоено указом президента.Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении ректору МГУ Виктору Садовничему почетного звания "Герой труда России".

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