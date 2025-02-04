Сбитые танкистами из Бурятии на Южно-Донецком направлении украинские дроны-бомбардировщики типа "Баба Яга".
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Сбитые танкистами из Бурятии на Южно-Донецком направлении украинские дроны-бомбардировщики типа "Баба Яга".
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