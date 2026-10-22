Москва за девять месяцев 2026 года сэкономила более 25 миллиардов рублей благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК (Д)), заключаемых для нужд заказчиков города в системе госзакупок.