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Нелегальным мигрантам запретят жениться, пользоваться банками и водить авто

Нелегальным мигрантам запретят жениться, пользоваться банками и водить авто

После внесения в специальный реестр нелегальные мигранты лишаться многих возможностей.Первый замминистра внутренних дел Александр Горовой сообщил о создании реестра иностранцев, которые находятся в стране нелегально.

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Maxim
Визовой режим - не смогут даже въехать..
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