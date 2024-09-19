Нелегальным мигрантам запретят жениться, пользоваться банками и водить авто

После внесения в специальный реестр нелегальные мигранты лишаться многих возможностей.Первый замминистра внутренних дел Александр Горовой сообщил о создании реестра иностранцев, которые находятся в стране нелегально.
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