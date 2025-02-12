Политика как он...
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Политика как она есть

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В России напомнили Трампу об угрозе серьезнее USAID

В России напомнили Трампу об угрозе серьезнее USAID

Президент США Дональд Трампможет начать серьезное расследование не только в отношении Агентства страны по международному развитию (USAID), о котором в последние дни выходит много разоблачений, но и в предыдущей администрации демократов.

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