В Раде назвали чрезмерной идею повысить выплаты военным ВСУ и семьям погибших

REUTERS/Gleb Garanich Предложение повысить выплаты военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) и семьям погибших является чрезмерным, заявила депутат Верховной рады Украины, замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая.
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