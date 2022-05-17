Daily Moscow

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Эшелон с новой партией танков Т-90М «Прорыв» отправлен Российской армии

Эшелон с новой партией танков Т-90М «Прорыв» отправлен Российской армии

Эшелон с новой партией танков Т-90М «Прорыв» отправлен Российской армии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Уралвагонзавода», на предприятии прошла торжественная отправка эшелона с новой партией танков Т-90М «Прорыв» для российских войск.

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