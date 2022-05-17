Эшелон с новой партией танков Т-90М «Прорыв» отправлен Российской армии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Уралвагонзавода», на предприятии прошла торжественная отправка эшелона с новой партией танков Т-90М «Прорыв» для российских войск.