КАЖДАЯ САНКЦИЯ – УДАР ПО США. ПОЧЕМУ ВАШИНГТОН ПРЕДПОЧИТАЕТ СТРЕЛЯТЬ СЕБЕ В НОГУ

ФОТО: JIM WEST / GLOBALLOOKPRESS, LANE V. ERICKSON / SHUTTERSTOCK.COM КОНСТАНТИН ДВИНСКИЙ Инфляция в 10% и колоссальный рост цен на бензин – таковы предварительные результаты санкционной политики администрации Джозефа Байдена в отношении России.
ФОТО: JIM WEST / GLOBALLOOKPRESS, LANE V. ERICKSON / SHUTTERSTOCK.COM КОНСТАНТИН ДВИНСКИЙ Инфляция в 10% и колоссальный рост цен на бензин – таковы предварительные результаты санкционной политики администрации Джозефа Байдена в отношении России.
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