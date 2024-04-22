Камчатские приставы публикуют видео с именами злостных неплательщиков алиментов

На Камчатке приставы начали активно бороться с неуплатой алиментов. В рамках новой кампании были установлены места жительства злостных алиментщиков, которые имеют значительные долги перед детьми, сообщает “КамИнформ”.
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