Депутат Водолацкий: ВС РФ в ближайшее время возьмут в кольцо Красноармейск в ДНР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в ближайшее время возьмут в кольцо Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой народной Республики, российские бойцы ежедневно освобождают населенные пункты рядом с городом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии