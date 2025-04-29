Депутат Водолацкий: ВС РФ в ближайшее время возьмут в кольцо Красноармейск в ДНР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в ближайшее время возьмут в кольцо Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой народной Республики, российские бойцы ежедневно освобождают населенные пункты рядом с городом.