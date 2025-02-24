Махачкала для забайкальцев может стать ближе

Власти региона работают над расширением сети авиасообщений. В настоящее время ведутся переговоры о возможности организации рейсов в Казань, Махачкалу и Минеральные Воды, сообщили в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на зампреда Алексея Гончарова.
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