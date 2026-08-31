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Дроны меняют правила игры: Кремль готовит жесткий ответ бизнесу

Дроны меняют правила игры: Кремль готовит жесткий ответ бизнесу

В реалиях дистанционной «войны городов» обеспечение физической безопасности и непрерывности работы предприятий, завязанных на гособоронзаказ и стратегический сектор, является ключевым вопросом для государства.

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