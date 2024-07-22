Председатель СК России запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по обращениям граждан о нелегальных коммерческих объектах на территории Московской области

В социальных медиа сообщается, что в Раменском городском округе Московской области, вопреки ранее направленным обращениям граждан в правоохранительные органы и органы местного самоуправления, продолжают свою работу нелегальные коммерческие объекты, организованные выходцами из стран ближнего зарубежья.