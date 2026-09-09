Рисунки школьников из Войковского района могут отправиться в космос

У юных жителей Войковского появился шанс увидеть свои работы на околоземной орбите. В столице стартовал творческий конкурс «Открой#Космос», главный приз которого — размещение детского рисунка на корпусе настоящего спутника.
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